L’Ambito avvia il dialogo Incontri con operatori

"Convocheremo a breve la Consulta di tutti gli operatori dell’Ambito per illustrare le politiche di sviluppo". Lo anticipa il sindaco Bruno Murzi, alla luce del successo della 12° tappa dell’Ambitour ospitata in Versilia. "Questo tour - sottolinea il presidente dell’Ambito Turistico Versilia, Murzi – è stato pensato per gli amministratori con l’obiettivo di un confronto e scambio di buone pratiche. Gli organizzatori, vale a dire Anci Toscana e Toscana Promozione, parallelamente hanno allestito Ambitour esclusivamente dedicati agli operatori turistici e a novembre questo tour farà tappa in Versilia. Non è stato facile, nella costruzione del percorso dell’Ambito, riuscire a lavorare in pieno regime, ma pur nella difficoltà sono stati attivati con gli operatori tavoli fondamentali della nostra politica turistica, come quello del Bike e del Turismo Accessibile. Come Ambito Versilia abbiamo presentato un progetto alla Regione che è già stato finanziato per una serie di incontri per rendere i nostri operatori sempre più informati"