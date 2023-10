L’altolà del sindaco: "Appena revocano l’amministratore Sea partono le denunce"

"À la guerre comme à la guerre". Il 19 ottobre è fissata l’assemblea dei soci di Sea Ambiente convocata dal presidente Fabrizio Miracolo su ripetuta richiesta del presidente di RetiAmbiente Daniele Fortini. All’ordine del giorno c’è la revoca dello stesso Miracolo. Ma il sindaco Del Ghingaro sta facendo preparare a un pool di avvocati una serie di esposti anche penali che partiranno se e quando la revoca di Miracolo diventerà effettiva.

"RetiAmbiente è nata come società in house – spiega Del Ghingaro – e come tale l’Ato Costa le affidò il servizio di gestore unico dei rifiuti senza fare una gara pubblica. Ma se RetiAmbiente non consente a Viareggio il controllo analogo, caratteristica delle società in house, benché col 9% delle quote noi siamo il terzo maggior Comune dell’Ato Costa dopo Livorno e Pisa, allora RetiAmbiente non è una vera società in house. E quindi l’affidamento senza gara a RetiAmbiente sarebbe stato un illecito. In quel caso, ci rivolgeremo subito al Garante della concorrenza, all’Autorità nazionale anticorruzione, e alla Procura della Repubblica".

La materia è complicata, ma non troppo. Società in house, per esempio, sembrava essere anche la Patrimonio Srl di Viareggio, che invece fallì in base al decreto Madìa. Sono in corso azioni di responsabilità per quel fallimento, legate anche al presunto omesso controllo analogo non esercitato dalle giunte di allora (il controllo analogo significa controllo e responsabilità delle società partecipate come fossero settori interni del Comune). Nel caso Miracolo, il sindaco spiega: "RetiAmbiente è soggetta al controllo analogo come Sea Ambiente è soggetta al controllo del Comune di Viareggio, socio unico. Invece RetiAmbiente è stata fondata da quasi tutti i Comuni dell’Ato Costa, che devono esercitare il controllo analogo. Ma se l’indicazione dell’amministratore unico di Sea Ambiente viene fatta dal nostro Comune, egli non può essere revocato da un altro ente. Quindi RetiAmbiente non rispetta il controllo analogo: ne discende che non può essere considerata società in house. Perciò Ato Costa avrebbe dovuto fare una gara pubblica per affidare il servizio rifiuti a RetiAmbiente. Perdurando la richiesta di revoca dell’amministratore unico di Sea Ambiente, si dimostra che RetiAmbiente non è in house, e il castello crolla".

Ma c’è di più. Con lettera del 9 agosto scorso Fortini informa Del Ghingaro che, "esaminata la documentazione afferente alla transazione tra Camaiore e Sea", il Cda di RetiAmbiente ha deciso la revoca di Miracolo; e chiede al sindaco di indicare un nuovo amministratore, persona da valutare nel Cda di RetiAmbiente. Quindi il 30 agosto Fortini scrive a Miracolo di convocare l’assemblea dei soci di Sea Ambiente per sostituire lo stesso Miracolo: il Cda ha deciso questo il 29 agosto "in conseguenza del mancato adempimento di quanto deliberato dall’assemblea dei soci di Sea Ambiente il 25 luglio in merito alla conclusione del contenzioso col Comune di Camaiore". In realtà, l’assemblea dei soci di Sea Ambiente è costituita dal solo presidente di RetiAmbiente Daniele Fortini: cioè lo stesso legale rappresentante che propugna in RetiAmbiente e in Sea Ambiente l’accettazione del contenzioso con Camaiore. La partita è ancora aperta, anche se il 29 settembre Del Ghingaro ha scritto a RetiAmbiente e all’Ato Costa prospettando i danni economici possibili e le responsabilità legali dell’accettazione di un contenzioso che farebbe perdere a Sea Ambiente (e quindi al Comune di Viareggio) oltre 4 milioni di euro.

Beppe Nelli