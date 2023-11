L’allarme del codice rosa. In un anno 603 interventi per maltrattamenti e abusi

I lividi, le fratture, le ferite sono la manifestazione, fisica, di una violenza che non sempre lascia segni visibili. Ma che lascia, sempre, lacerazioni profonde. L’Asl Toscana Nord racconta di aver attivato 603 codici rosa nel 2022, e questa è solo la punta dell’iceberg di un fenomeno che chiede, facendo oggi più rumore che mai, di essere affrontato con le tutele del diritto e con una cultura di uguaglianza che smantelli le gerarchie di genere e l’incubo con cui conviviamo.

"In occasione di eventi eclatanti si crea allarme sociale e un clima di straordinarietà rispetto al fenomeno. Ma la triste realtà – sottolinea Maria Letizia Casani, direttrice generale dell’Asl Toscana nord ovest – è che si tratta di una condizione quotidiana e molto diffusa".

Dei 603 percorsi rosa registrati nei pronto soccorso, 420 riguardano donne e per il 75% di nazionalità italiana (75%). Impressionante anche il 14% costituito da minori. I motivi che portano all’attivazione del codice sono nel 93% per maltrattamento e nel 7% per abusi sessuali. Nei consultori sono state invece erogate 2.913 prestazioni destinate a 564 persone che si sono rivolte ai servizi per maltrattamenti fisici (295) e per abusi sessuali (36), mentre i restanti sono casi di maltrattamenti psicologici o di negligenza genitoriale. Non c’è distinzione di età e o fascia sociale, "Ma le principali vittime di violenza – spiega Rosa Maranto, direttrice delle Attività Consultoriali – spesso subiscono abusi per mano di padri, partner, fratelli, figli, ex mariti o ex fidanzati".

Ogni struttura dell’Asl ha competenze costantemente formate per riconoscere i segnali manifesti. "E anche solo nominare la violenza – prosegue la dottoressa Maranto – talvolta permette di far emergere il sommerso. È importante rompere la solitudine e l’isolamento dell’esperienza di abuso o maltrattamento, e il solo fatto di poterne parlare può essere il primo passo per uscire da una situazione di chiusura e vergogna".

Per contrastante la violenza, oltre all’opera di formazione per intercettare le spie, l’azienda sanitaria ha attivato interventi di prevenzione nei consultori. "Nel “Percorso nascita“ prevenendo la violenza sulle madri in gravidanza, ma anche sostenendo i genitori dopo la nascita del bambino – prosegue la direttrice delle attività – In adolescenza, dove è sempre più necessario confrontarsi anche con la violenza online, attraverso il consultorio giovani e gli interventi di sensibilizzazione nelle scuole. La violenza tra le coppie di adolescenti è invece un fenomeno ancora poco indagato, ma che – conclude Maranto – presenta caratteristiche preoccupanti. Più della metà dei maltrattamenti in questa fascia d’età viene commesso all’interno della coppia. E non si hanno gli strumenti per comprendere che comportamenti aggressivi non possono essere subiti ed accettati, non sono “normali”. E che la prevaricazione, il possesso, la gelosia e l’eccesso di controllo non possono essere scambiati per amore".