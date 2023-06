L’"Alibi" di Leonardo "Credo in questa città"

Dopo aver lavorato in alcuni locali del centro storico, più una fondamentale esperienza al “1930“ di Milano, tra i più famosi al mondo, la sua passione per i cocktail lo ha portato di nuovo nella Piccola Atene diventando per la prima volta imprenditore. Si chiama “Alibi“ la scommessa di Leonardo Benassi, 24enne di Camaiore che ha da poco rilevato l’ex “Albahaca“, nel ramo lato mare di vicolo San Biagio, aprendo un lounge bar aperto tutto l’anno dalle 18,30 alle 2. "Ho scelto Pietrasanta – spiega – perché è una piazza in cui si può lavorare sempre e che rispetto ad altre zone consente di fare cose particolari. Mi riferisco a drink ricercati e di qualità. La mia intenzione è formare giovani barman visto che in Versilia siamo indietro nel campo della miscelazione dei drink". Leonardo, che è affiancato da un’altra persona, giudica positivo l’impatto con la città: "Tengo la musica bassa e con i residenti c’è un ottimo rapporto. Significa che con la buona volontà si può conciliare l’imprenditoria e il quieto vivere".

d.m.