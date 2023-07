L’algoritmo esce sconfitto "Salvo l’indirizzo musicale"

"Adesso si può dire: a Torre del Lago e alle scuole Viani, anche per il prossimo anno scolastico ci sarà l’indirizzo musicale". Ad annunciarlo sono l’onorevole della Lega Elisa Montemagni e il consigliere comunale Alberto Pardini. È questo il lieto fine di una mobilitazione partita dagli studenti e dalle famiglie, che è stata sostenuta dai docenti e dalla dirigenza scolastica, e ha unito tutte le forze politiche e civiche della città nella volontà di dare un futuro alla formazione della cultura musicale che un algoritmo, in base al numero delle iscrizioni (valido per le comunità metropolitane come per i piccoli centri) ha rischiato di sopprimere. Cancellando un patrimonio di esperienze, di professionalità e di potenzialità.

Contro il taglio dell’indirizzo musicale nella scuola media “Gragnani“, della frazione Pucciniana, e alle “Viani“, del Marco Polo, si è sollevato un coro. È nato un comitato, sono andati in scena concerti e manifestazioni di protesta. Anche il Festival Pucciniano si è schierato con la scuola, per la scuola. E "fin da subito – spiegano i due rappresentanti della Lega – ci siamo mossi sia con gli uffici del Ministero dell’Istruzione, con cui abbiamo messo direttamente in contatto la dirigenza dell’istituto comprensivo di Torre del Lago, che con l’Ufficio scolastico regionale affinché fosse rivista la decisione di tagliare gli indirizzi musicali nei due istituti in quella che è la terra del Maestro Puccini e a ridosso delle celebrazioni del centenario previste per il 2024". "Sono stati mesi di contatti costanti e – proseguono l’onorevole Montemagni e il consigliere comunale Pardini – a più livelli. In cui, va detto, in tanti hanno fatto la loro parte affinché questo risultato fosse raggiunto. In tal senso, tra gli altri non possono non essere ringraziati il corpo docente e i genitori, che si sono esposti in prima persona, le dirigenze scolastiche, il dottor Tavanti dell’Ufficio scolastico regionale, direttore del progetto regionale Toscana Musica, e il dottor Pellecchia, direttore generale dell’Usr, che hanno saputo ascoltare e comprendere l’importanza della questione".

L’Ufficio scolastico regionale, secondo quanto sostiene la Lega, ha dato mandato all’Ufficio Provinciale affinché ai due istituti siano destinate risorse adeguate "per organizzare i percorsi pomeridiani di ampliamento musicale". "Adesso – concludono – sarà importante investire e far crescere questo indirizzo rendendolo solido e intoccabile. Una battaglia è stata vinta, ma rimane aperta la questione del taglio, inaccettabile e ingiustificato, della quarta sezione dell’infanzia a Torre del Lago, sulla quale stiamo ancora lavorando".

