L’album del versiliese Claudio Orlandi

Il 17 marzo esce il mini album “Indelebile ma fragile“ di Claudio Orlandi, versiliese, (in foto) nato a Pietrasanta, ma residente a Camaiore. Esce su tutte le piattaforme digitali dai Tunes a Spotify Apple miusic frammentato in cinque singoli. L’uscita della fatica musicale dell’artista è stata possibile grazie al produttore Marcello Marchetti (delriorecords ) e a Simone Rossi e alla etichetta discografica Vocalab. Il primo brano sarà “Indelebile ma fragile“ che dà il nome all’album. Il pezzo è stato presentato e andato in onda nel programma the Coatch sulla sette gold che vedrà impegnato Claudio Orlandi ancora sulla sette gold nella fase sfide.