Lago, i dubbi di Angelini "Quando sarà pronto il fitodepuratore?"

"Il Consorzio di Bonifica dimentica il Lago". L’allarme arriva dal consigliere di minoranza Fortunato Angelini (nella foto), che si rivolge direttamente al presidente dell’ente Ismaele Ridolfi per chiedere novità sull’impianto di fitodepurazione: "A nove anni dal suo insediamento e a cinque dalla mia prima richiesta di informazioni – scrive Angelini – torno a chiedere per quando è previsto il completamento dell’impianto, che risulta essere l’opera necessaria per la salute delle acque del Lago".