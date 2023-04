L’affondo di Fd’I: "Classi pollaio sì, ma per il musicale nessuna deroga"

Sul fronte regionale e su quello nazionale per tentare di respingere l’attacco alla scuola, su cui piombano ancora tagli alle classi, si stanno muovendo il consigliere regionale della Lega Massimiliano Baldini e l’onorevole Elisa Montemagni. "Questo accanimento nei confronti dell’Istituto comprensivo della nostra comunità – interviene il consigliere torrelaghese del Carroccio, Alberto Pardini – è inaccettabile nella forma e nella sostanza, nei principi e nella pratica. I margini per recuperare ci sono, ma serve ed è necessario che tutti, indistintamente, sostengano la dirigenza (che si sta davvero facendo in quattro) e i genitori in questo percorso. Fin dall’inizio della vicenda, insieme, e grazie a Elisa Montemagni e Massimiliano Baldini, ci siamo attivati per sensibilizzare chi di dovere sul tema, coinvolgendo gli Uffici del Ministero e confrontandoci con quelli scolastici provinciali e regionali, e continueremo a farlo fino alla fine". "Ora – prosegue Pardini – è il momento di lavorare tutti insieme, ognuno per i suoi canali, in un’unica direzione per arrivare all’obiettivo comune, con senso di responsabilità e collaborazione. Poi ci sarà tempo per tutto il resto. La terra di Puccini senza indirizzo musicale alle porte del centenario? Sezioni di scuola dell’infanzia, già coperte, tagliate nonostante i numeri (che poi rimangono fuori)? Assurdo – conclude Pardini – per non dire peggio". Anche Chiara Benedusi (in foto), responsabile provinciale dipartimento equità sociale e disabilità di Fratelli d’Italia, esprime "massima solidarietà agli studenti, agli insegnanti e alle famiglie delle media Viani e Gragnini su cui pesa la soppressione dell’indirizzo musicale. Non si riesce a capire perché vi sia una certa elasticità sul numero degli studenti che formano le cosiddette “classi pollaio” , mentre in questo caso vi è rigidità per il numero dei ragazzi, ad esempio se il numero imposto dell’indirizzo è 18 e gli iscritti sono 16 o 17, non viene fatto. Ritengo che tutto ciò sia assurdo".