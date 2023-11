Ladro messo in fuga dal proprietario

Ha sentito dei colpi alla porta finestra del terrazzo di casa e quando si è affacciato ha visto un uomo che provava a entrare. Il ladro probabilmente pensava che in quell’abitazione in via dei Lecci al Campo d’Aviazione non ci fosse nessuno, mentre in realtà il proprietario, il biologo Walter Pulvirenti, si trovava nella sua camera da letto. "Erano circa le 18 – racconta – e mi stavo riposando, quando ho sentito 3-4 colpi forti". Dall’altra parte della finestra – che non è riuscito a forzare – c’era un uomo che alla vista del proprietario della casa, è scappato via. "L’ho visto saltare come una gazzella su una siepe spinosa e fuggire via appena gli ho urlato. Era vestito di scuro e il volto era semicoperto, non sarei in grado di riconoscerlo. Dal 1985 abito qui e non era mai successo nulla. Quest’anno invece è già la seconda volta: in estate di notte mi è successo una cosa simile. Quella volta era una ragazza che cercava di entrare in casa, ma anche lei fuggì quando vide che mi ero svegliato". Pulvirenti ha chiamato subito i carabinieri che sono intervenuti per raccogliere la denuncia e svolgere i primi accertamenti alla ricerca di tracce e indizi che possano aiutare nel risalire all’autore del tentativo di furto.