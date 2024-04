Ladro al bagno “Carla“. L’allarme lo mette in fuga. Arrestato sotto la pioggia

È entrato al bagno "Carla" dopo aver sfondato la porta lato mare con una chiave inglese, poi l’allarme e il fumogeno lo hanno messo in fuga. Ma la corsa del ladro, che si era anche vestito da bagnino per non dare nell’occhio, si è poi conclusa all’altezza dell’hotel “Royal“, dove i carabinieri lo hanno arrestato in flagranza di reato. Il trambusto è successo martedì notte poco prima delle 2, ora in cui ha suonato l’allarme, tirando giù dal letto il titolare del “Carla“. Sentitosi in trappola, il ladro, pluripregiudicato rumeno senza fissa dimora uscito dal carcere da poco, ha provato a scappare in più punti, ferendosi e perdendo molto sangue. Poi è entrato nello spogliatoio e si è cambiato i vestiti indossando la canottiera del bagnino, i boxer del salvataggio e una felpa scura, scappando scalzo ma per poche decine di metri. Episodio che ha aumentato l’allarme per un’escalation senza fine.