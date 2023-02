Ladri suonano al campanello all’ora di cena I proprietari li mettono in fuga. "Abbiamo paura"

Stavano cenando quando intorno alle 20,30 qualcuno ha suonato al campanello. In giardino però c’erano due uomini col volto travisato. I proprietari non ci hanno pensato due volte: hanno acceso tutte le luci esterne e si sono chiusi in casa avvertendo le forze dell’ordine, con i malviventi fuggiti verso monti. L’ennesimo tentato furto in un’abitazione a Valdicastello risale a domenica e ha colpito una famiglia di tre persone, in via Parigi, che già alcune sere prima aveva vissuto la stessa disavventura. O meglio, lo stesso trauma che dai primi di dicembre, vedi l’episodio del colpo sparato contro una parete durante una collutazione, è fonte di ansia per la frazione carducciana.

"Ci sentiamo sotto assedio – spiegano i componenti del gruppo di sicurezza Whatsapp di Valdicastello – e abbiamo paura. I ladri passano dal canale, facilitati dal buio e per il canale in secca e transitabile a piedi. Vogliamo andare dal sindaco perché ci sono casi, come in zona Pieve, dove hanno provato ad entrare in una casa quattro volte in un mese". Mentre le forze dell’ordine sono impegnate nelle indagini, il sindaco Alberto Giovannetti annuncia provvedimenti: "In seguito agli incontri nella frazione, abbiamo affidato l’installazione di due punti luce, attesa a giorni, in via Parigi e via Borgo Allegro, potenziamento già deciso prima dell’allarme furti. In più è partito l’iter per un punto luce alla Pieve e parleremo con le forze dell’ordine per valutare un’altra telecamera oltre a quelle esistenti tra via Valdicastello e la Sarzanese".

d.m.