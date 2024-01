Ladri nella sede dell’associazione ‘Il mondo che vorrei’. Rubati un pc e un proiettore

Viareggio, 18 gennaio 2024 – Ladri in azione all’interno della sede dell’associazione ‘Il mondo che vorrei’, la onlus che raduna i familiari delle vittime della strage di Viareggio. E’ la seconda volta che accade nel giro di sei giorni.

Ieri mattina, 17 dicembre, era in programma una conferenza stampa per commentare la sentenza della Cassazione: gli associati si sono accorti che da una stanza era sparito un proiettore, un computer portatile, delle tessere e delle magliette con i loghi dell'associazione. La cosa strana, fanno notare, è che - come già accaduto la volta precedente, la sera della fiaccolata di venerdì 12 gennaio -, gli autori del furto sono entrati senza forzare la porta della sede ma come se avessero delle chiavi.

In quel primo caso rubarono solo delle magliette, ma non fecero in tempo a portare via il computer, che aveva comunque la spina staccata dalla presa, probabilmente in quel caso i ladri furono disturbati da qualcosa. La sede è dentro un palazzo. Tuttavia ieri mattina sono tornati per completare l'opera e il computer in effetti è stato rubato. La onlus, terminato l'inventario delle cose sparite, denuncerà gli ammanchi alle forze dell'ordine.