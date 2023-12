Ladri messi in fuga dalle luci. Furti alla Traversagna e Pontaranci

Le immagini non ammettono repliche: tre ladri entrano nel giardino di casa, si aggirano all’esterno ma scappano a causa dell’accensione delle luci. Sono state le telecamere piazzate da una coppia che vive alla Traversagna a svelare un tentativo di furto avvenuto mercoledì intorno alle 18.45. E sempre mercoledì un “colpo“ è andato invece a segno a Pontaranci. Nuovi e inquietanti capitoli di un fenomeno che da alcune settimane a questa parte ha registrato episodi avvenuti al Pollino, nel centro storico e ora di nuovo nei quartieri e nelle frazioni di periferia. Il caso avvenuto alla Traversagna sfocerà, nella giornata di oggi, in una denuncia alla stazione dei carabinieri di Pietrasanta.

A sporgerla sarà il proprietario che mercoledì alle 18.45 stava guardando la tv in sala e che ha pensato, sentendo dei rumori provenire da fuori, che fosse la sua compagna di ritorno a casa. Dopo diversi minuti, non vedendo entrare nessuno, si è insospettito decidendo di collegarsi alle telecamere. Scoprendo, dalle registrazioni, che pochi minuti prima tre uomini, tutti a volto scoperto, erano entrati in giardino dopo aver scavalcato il cancello. Poi si sono accucciati per non farsi vedere, ma l’improvvisa accensione delle luci li ha fatti fuggire. L’uomo, che ha segnalato il tentativo di furto anche alla polizia municipale, ha spiegato di aver rischiato di trovarseli di fronte dato che spesso va in giardino uscendo dalla cucina.

È andata peggio invece a una famiglia che vive in via Lago d’Orta, a monte della provinciale Vallecchia in località Pontaranci. I ladri, forse gli stessi che si trovavano prima alla Traversagna, mercoledì sera hanno fatto irruzione nell’abitazione mettendola a soqquadro e razziando diversi oggetti, anche di valore. Inevitabile il tam-tam, anche sui social, per invitare le persone a tenere gli occhi ben aperti e segnalare qualsiasi presenza sospetta.

