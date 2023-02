Ladri in municipio Rubato il portafoglio a una dipendente

Un attimo di distrazione e addio portafoglio. Nessun sospetto, nessun testimone, a parte lo sconcerto per il misterioso furto subìto da una dipendente comunale martedì nel municipio di piazza Matteotti. L’unica certezza è che il ladro è entrato in azione tra le 15 e le 16,30 e che la borsa, aperta, era appoggiata a pochi metri dalla scrivania, da cui ogni tanto la donna si è allontanata percorrendo una manciata di metri. Oggi si recherà dalla polizia municipale per sporgere denuncia: agli agenti dovrà riferire ogni dettaglio sugli spostamenti effettuati e sulle persone che a quell’ora giravano tra gli uffici. All’autore del furto è bastato un solo attimo, breve ma propizio, per sfilare il portafoglio, che conteneva soldi, carte di credito e la patente.

d.m.