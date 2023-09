L'addio a Wilma Jungermann a Camaiore: ricordo della scrittrice

E’ morta Wilma Jungermann, 92 anni: era scrittrice e viveva da moltissimi anni in città. Donna di cultura e viaggi, Wilma era nata in Polonia nell’ottobre del 1931: venuta in Italia con la famiglia, se ne era innamorata, pur dividendosi tra qui e il Brasile, che conosceva benissimo. Aveva sposato l’ex sindaco Fabio Pezzini da cui in seguito aveva divorziato. Wilma era una signora curiosa di tutto, amante della lettura e dell’astrologia, della moda, appassionata di cucina e ricette: in materia aveva pubblicato alcuni libri. Amava viaggiare e conoscere: negli ultimi anni abitava in via XX Settembre, vicino alla Collegiata, e ogni tanto passeggiava in centro. Si era anche interessata di politica parecchi anni fa, vicina al centro destra. Di recente non usciva più di casa e martedì sera e’ deceduta proprio nell’abitazione di via Dell’Angelo.

Da ieri la salma si trova nella sala mortuaria delle onoranze funebri il Colosseo e domani sarà cremata.