L’addio a Massimo Pasquali "Tutta la città ci è stata vicino"

La famiglia Pasquali nell’impossibilità di poter ringraziare personalmente tutti coloro che sono intervenuti alle esequie dell’amato Massimo esprime pubblicamente la sua riconoscenza nei riguardi di tutta la cittadinanza intervenuta. In particolare ringrazia: Padre Stevens, i volontari della croce verde, il servizio sanitario delle cure palliative. Tutti i commercianti del centro città, che hanno dimostrato che il piazzone ha ancora una grande anima ed è vivo. Tutti i clienti della tabaccheria Salmaso. Ringrazia di cuore Gigi della pasticceria Fauzia per la sua grande disponibilità e empatia. Ringrazia con eterna gratitudine la famiglia Giorgetti nelle persone dei dottori Alfredo, Jacopo e Andrea "per il supporto e l’affetto – dicono – che per 10 anni non ci hanno fatto mancare. Per ultimi, ma non perché meno importanti, un ringraziamento speciale e affettuoso agli amici storici di Massimo che lo hanno sempre sostenuto anche nei giorni duri della malattia.