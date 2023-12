L’addio a Cannas artista protagonista dei cenacoli culturali

Cordoglio per la scomparsa di Giancarlo Cannas, noto pittore e scultore. Se n’è andato all’età di 87 anni: da tempo le sue condizioni di salute si erano aggravate. Originario di Milano, è arrivato in Versilia per le vacanze e si è innamorato di questa terra; dopo essersi diplomato all’Accademia di Firenze è qui che è entrato in contatto con Paolo Marini che aveva aperto "La vecchia farmacia", una piccola galleria a Vittoria Apuana, succursale estiva di quella fiorentina. Qui Cannas ha conosciuto i pittori locali ed è entrato a far parte di un circolo culturale che in quegli anni animava Forte dei Marmi. Ha poi sposato Alba Di Fiorino nel 1965 trasferendosi stabilmente in paese e dedicandosi all’attività artistica scomprendo negli anni Ottanta la scultura in terracotta. Personaggio schivo, ha trascorso la vita dedicandosi a creta e pennelli, spesso evitando premiazioni pubbliche. Lascia i figli Iacopo, Cosimo e Ilaria e i nipoti (tra cui lo scrittore Marco Vichi). I funerali si terranno oggi alle 15 nella chiesa di San Francesco.