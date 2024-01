L’Accademia della Scala al teatro Eden

Il calendario delle celebrazioni dedicate al maestro Giacomo Puccini si apre sabato con una serata di gala in programma al teatro Eden. Sul palco salirà l’Orchestra dell’Accademia della Scala di Milano, diretta da Michela Gambam, che accompagnerà le arie cantate da Leo Nucci, Francesco Meli e Roberta Mantegna. Il concerto lirico è organizzato dal Comitato delle celebrazioni pucciniane presieduto dal maestro Alberto Veronesi. Le arie di Puccini hanno già risuonato nelle auguste volte della Camera dei Deputati, dove ieri l’Orchestra si è esibita, nell’ambito delle celebrazioni del Giorno della Memoria, proponendo “Crisantemi”, il coro a bocca chiusa della Butterfly, l’Adagetto di Puccini, Mahler, Schoenberg e anche musiche dal film Schindler’s List e Gam Gam. Sabato, all’Eden, in programma la sinfonia della “Forza del destino”, “Recondita armonia” e “E lucean le stelle“ dalla Tosca, “Sì, mi chiamano Mimi”, “Donde Lieta“ e “O Mimì, tu più non torni” dalla Bohème, “Se come voi piccina io fossi” da Le Villi, “Già nella notte densa” dall’Otello, “Madamigella Valery…” dalla Traviata, “Ah! sì, ben mio” dal Trovatore, l’Intermezzo della Manon Lescaut, “Ah vittoria! Vittoria!” dal Gianni Schicchi.