Laboratori per i ragazzi . Torna lo ’Spazio Pasquale’

Verrà riproposto il servizio “Spazio Pasquale” per gli alunni della primaria e delle scuole d’Infanzia a supporto delle famiglie che lavorano durante il periodo delle vacanze scolastiche dal 17 al 26 aprile. Le attività educative, didattiche ricreative e gioco libero saranno gestiti dalla cooperativa Cassiopea. Il servizio si articolerà per le primarie (80 posti) al plesso Carducci e per le scuole d’infanzia in Caranna (50 posti) in orario 8.30-16.30 comprensivo di pasto. Le domande potranno esser presentate dal 24 febbraio al 20 marzo con consegna all’ufficio protocollo o tramite pec a [email protected]. Verrà redatta apposita graduatoria degli ammessi al servizio sulla base della data e dell’ora di invio della domanda, fermo restando i seguenti criteri di priorità:

bambini residenti o equiparati;

bambini non residenti con almeno un genitore che lavora nel territorio comunale;

bambini non residenti.