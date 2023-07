L’abbraccio della città Oggi i funerali a Santa Rita

Leonardo Brown è tornato a casa. Otto giorni dopo il decesso all’ospedale di Cisanello, dove era ricoverato in rianimazione, il 20enne con la passione per il calcio, la musica e la politica è rientrato nella sua Viareggio, la città che solo tre anni fa sognava di amministrare. Era in ospedale da martedì 4 luglio, quando era rimasto vittima di un drammatico incidente mentre andava al mare, in sella a una bici elettrica, assieme alla findanzata Emma Genovali, ancora ricoverata a Cisanello. Erano a poche centinaia di metri dalla mèta quando, per motivi che le indagini stanno cercando di ricostruire, sono caduti. Proprio mentre passava una moto, con cui si sono scontrati in modo violento.

Nel primo pomeriggio di ieri, a partire dalle 15, è stata allestita la camera ardente del ragazzo: se n’è occupata l’Impresa Funebre Ferrante. E nonostante il caldo torrido di questi giorni, fuori dalla sede di via Cervi, alla Migliarina, decine e decine di persone si sono radunate per l’ultimo saluto a "Leo". Amici, conoscenti, i genitori di qualcuno dei "suoi" bambini, quelli che allena a Lido di Camaiore.

Teste chine, abbracci, pacche sulle spalle. E inevitabilmente, qualcuno che si sente sopraffatto, è costretto a sedersi sulla panchina di pietra scura, e si toglie gli occhiali per asciugarsi una lacrima che scappa via. È un viavai senza fine, quello che si muove per Leonardo. La maggior parte sono ragazzini, coetanei del giovane che avrebbe compiuto appena 21 anni a settembre. Molti hanno lo sguardo di chi sta vivendo una situazione al limite: troppo forte l’emozione di trovarsi di fronte a un amico che non c’è più. Provano a farsi coraggio l’uno con l’altro, si danno buffetti. Ma l’effetto dura poco e gli occhi tornano a cercare con insistenza il pavimento, quasi a voler nascondere la tempesta di emozioni che stanno vivendo in quel momento.

Oggi, poi, è in programma l’ultimo saluto a Leonardo. I funerali si terranno alle 17 alla chiesa di Santa Rita, all’ex Campo d’Aviazione, dove è attesa una grande folla per omaggiare quel ragazzo a cui era così facile volere bene.

RedViar