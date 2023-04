La volata per il Giro d’Italia "Quella volta con Bartali ospite d’onore sui Viali"

VIAREGGIO

All’arrivo del Giro d’Italia in città del 14 maggio 1982, era stato invitato un ospite davvero d’onore: il grandissimo Gino Bartali. "Fui nominato commissario di tappa delegato dal Comune – ricorda lo storico Franco Pocci – e oltre ad occuparmi degli aspetti tecnici dell’arrivo della corsa, mi incaricarono di seguire e agevolare nella sua permanenza a Viareggio Gino Bartali. Il quale, tra l’altro, ci disse di avere apprezzato la sua caricatura ritratta su di un mascherone nel corso di una edizione precedente del Carnevale. Per noi fu gratificante ospitare Bartali, campione come pochi altri nel ciclismo e uomo dall’eroico passato. Quarantuno anni fa la sede del comitato di tappa fu dapprima individuata all’interno del palazzo delle Muse, nell’area della biblioteca, ma poi fu deciso di occupare l’intero edificio della Azienda Autonoma del Turismo che era in viale Carducci. La città all’inizio di quella estate, costruì un’edizione di grande risonanza mediatica e, come sempre avviene quando si parla di Giro d’Italia, furono esaltate in televisione e sui giornali le naturali vocazioni di località ospitale e ricettiva".

La spettacolare conclusione della prima tappa di 174 km, partita da Parma (dopo la cronometro a squadre di Milano) riportò la vittoria di Giuseppe Saronni in volata su Paolo Rosola e un gruppo di altri tredici corridori tutti accreditati del medesimo tempo di 4 ore 12’ e 55”. Maglia rosa Patrick Bonnet. Per la cronaca, quel giro lo vinse il grande Bernard Hinault. L’amministrazione comunale d’allora aveva sindaco Luigi Bisanti e assessore allo sport Angelo Bonuccelli.

Ma la città rivolse un’attenzione al ciclismo anche prima del 1982? "Certo, a Viareggio si corsero nei primi anni del ‘900 alcuni innovativi, per quei tempi, raduni ciclistici per volontà della società Rapidus. Tutt’oggi si ricordano come tra i più pionieristici in Italia nella grande tradizione delle due ruote. Questi avventurosi appuntamenti avvenivano in anticipo rispetto al primo Giro d’Italia, che data 1909, e ciò dimostra la preveggenza sportivo - turistica dei nostri amministratori. Capitolo a parte merita il 1894 quando in una edizione della Firenze-Viareggio furono toccate Prato, Montecatini e Lucca. Un esempio successivo, è sicuramente quello offerto dalla Coppa Bastogi, disputatasi nel 1908 tra Firenze e Viareggio, ma con il percorso attraverso Empoli, Fucecchio, Pontedera, Pisa e arrivo a Viareggio, che vide il trionfo del fiorentino Fiaschi su Moschini e Beni. Quest’ultimo sarà poi il vincitore della prima tappa del primo giro d’Italia nel 1909".

Walter Strata