La vita e l’arte della Divina sul palco La danza omaggia Maria Callas

A 100 anni esatti dalla nascita di Maria Callas, il Festival La Versiliana con la Compagnia Opus Ballet omaggiano la Divina della lirica riunendo per la prima volta tre tra i più interessanti nomi della coreografia d’autore italiana: Adriano Bolognino, Carlo Massari e Roberto Tedesco, in una lettura contemporanea e innovativa di uno dei personaggi più iconici del Novecento. Oggi alle 21.30 al Teatro la Versiliana in prima nazionale e come evento di apertura della 44° edizione lo spettacalo, frutto di una coproduzione tra la Fondazione e la Compagnia Opus Ballet diretta da Rosanna Brocanello. Ogni coreografo porta in scena un diverso aspetto della vita e della opera di Maria Callas in un “trittico coreografico”, un affresco in cui elementi biografici, ispirazioni musicali e iconografia si fondono con la danza contemporanea nella creazione di un linguaggio inedito. Il progetto continua idealmente il percorso di ricerca artistica che la compagnia persegue da anni e che vede dialogare la danza contemporanea con storie e musiche classiche, considerate “di repertorio”, che diventano terreno fertile per la creazione di qualcosa di diverso. Il classico diventa chiave di lettura per il mondo contemporaneo, con l’obiettivo di destrutturare e arricchire il repertorio per parlare di una realtà vissuta, tangibile, a noi vicina.

In quest’ottica è stata confermata la collaborazione con tre coreografi diversi tra loro, ma capaci di unire nella loro visione elementi di classicità e di contemporaneità, mantenendo ognuno un linguaggio assolutamente unico: Carlo Massari e Adriano Bolognino sono alla seconda collaborazione con COB. La serata vedrà i danzatori di COB esprimere le idee e lo stile peculiare di ogni coreografo. La Compagnia Opus Ballet Diretta da Rosanna Brocanello fin dalla fondazione, la compagnia è costituita da un nucleo stabile di danzatori professionisti e ad oggi ha dato vita ad un vasto repertorio di produzioni.

