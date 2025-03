La vendita di casa Giannini: "Mancanza di progettualità"

"Un’offesa morale" secondo il consigliere di minoranza, Riccardo Biagi, vendere la villa di Sirio Giannini, donata al Comune dalla sorella. Infatti è stato pubblicato l’avviso d’asta per alienare il prossimo 15 marzo – a un valore base di 560mila euro – l’immobile in via Giandiana a Pozzi. "Come al solito – protesta Biagi – la vendita di un immobile comunale evidenzia l’assenza totale di progettualità da parte di questa amministrazione comunale. E’ vero che il testamento della sorella di Giannini non prevedeva vincoli, però credo sussista un obbligo morale di tener fede alla necessità di valorizzare lo scrittore. Ecco che, se proprio l’idea è di alienare, anche se il prezzo un po’ troppo alto mi fa supporre successivi inevitabili ribassi, con la cifra che il Comune incasserà sarebbe importante potenziare la biblioteca al Mediceo intitolata a Giannini, oppure ricavarvi proprio un museo per rivalutare la figura del letterato".