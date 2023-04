La truffa dei fondi per le start up

A luglio la Guardia di Finanza aveva denunciato 11 titolari di ditte del distretto nautico per malversazione a danno dello Stato e indebita percezione di contributi. Avevano preso 250mila euro dalla Regione grazie al bando per l’avvio di piccole imprese, destinandoli invece a spese personali. In particolare, dalle indagini condotte dal gruppo di Viareggio, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Lucca, era emerso che gli indagati, dopo aver richiesto e ottenuto finanziamenti agevolati dalla Regione Toscana, per il tramite di Fidi Toscana Spa, non hanno poi destinato le somme per le finalità previste dal bando volte a favorire l’avvio di micro e piccole imprese. Dalla disamina della documentazione relativa all’istruttoria e quella afferente ai conti correnti bancari, è emerso che i soggetti investigati, 10 di nazionalità rumena e 1 italiano, dopo aver aderito al bando indetto dalla Regione Toscana nel 2019 denominato “Por Fesr 2014-2020 - Azione 3.5.1- Creazione impresa giovanile, femminile e dei destinatari di ammortizzatori sociali” e ottenuto in acconto il finanziamento agevolato (a tasso zero), nella misura del 70% del costo totale ammissibile, avevano successivamente utilizzato le somme per spese personali.