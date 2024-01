La tromba d’aria a Torre del Lago. Sei sfollati rischiano di finire in strada

A due mesi e mezzo dal fortunale che si è abbattuto su Torre del Lago e che ha devastato una quindicina di edifici, i lavori di messa in sicurezza della pensione in cui abitavano una manciata di persone non si sono ancora conclusi. Gli ex inquilini, al momento, sono alloggiati nei locali dell’ex circoscrizione Marco Polo. Ma da lunedì dovranno trovarsi un’altra sistemazione. Nello specifico, si tratta di sei persone che avranno tempo fino a domenica per rimediare un tetto sopra la testa. In alternativa, dovranno accontentarsi di dormire per strada.

"Mi sono stufato di questa situazione – racconta uno dei protagonisti –; non è possibile mettere sei persone in mezzo a una strada. Non so da chi dipenda questa situazione: so soltanto che non è tollerabile. Cosa dobbiamo fare, andare a dormire alla stazione? Con noi c’è una signora che ha pure dei problemi di salute".

I sei sfollati hanno provato ad appellarsi alla politica ad ogni livello. Per ora, tuttavia, con scarsi risultati. "Ci è stato detto che ’abbiamo accettato di uscire’. Ma com’è possibile, dal momento che non sappiamo dove andare? Ci sentiamo abbandonati da tutti, non sappiamo più dove sbattere la testa. Abbiamo provato a chiamare il Comune per sapere se il vicesindaco Alberici può darci una mano, ci siamo rivolti ai politici locali, ma per adesso non abbiamo ricevuto alcuna risposta".

Intanto, il tempo stringe. "Se lunedì non avremo trovato una soluzione, l’unica strada percorribile sarà quella di non uscire. Abbiamo persone con più di 60 anni qua. Non abbiamo macchine, non abbiamo né i soldi, né il tempo per trovarci una casa. Perché non possiamo rimanere qua? Non è mai successo nulla di male e al Comune non costa nulla, visto che la struttura è sua. L’unico consumo è quello della luce. La pensione dove stavamo ha bisogno di alcuni lavori extra per la messa a norma: si parla di un paio di mesi di attesa. Dicono che l’emergenza è finita, ma per noi l’emergenza c’è ancora: finché non potremo rientrare nella pensione, dove pagavamo una cifra che ci possiamo permettere, dove andremo? Dobbiamo barricarci dentro – conclude lo sfollato – per non andare a morire di freddo, all’aperto in pieno inverno?".

DanMan