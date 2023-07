La triplice scommessa "Alzare livello e servizi è una scelta coraggiosa ma porta target giusti"

Hanno aperto un ristorante in pieno covid, rilevato uno stabilimento balneare con l’incombente mannaia Bolkestein e adesso si apprestano a lanciare una champagneria. Andrea Caponi e la moglie Laura Iascone si preparano a suggellare il tris di investimenti in Passeggiata, convinti di una virata economico-turistica che già avrebbe dato segnali concreti. Il 17 luglio 2021 hanno aperto il ristorante pizzeria Giallo (dove in passato c’era La Conca d’Oro), diventato ormai ritrovo di calciatori e imprenditori, nell’estate 2022 si sono messi alla guida del retrostante bagno Ermanno rinnovandone la formula e a ottobre sarà a pieno regime la champagneria-privèe nel fondo di fianco al ristorante. Attualmente sono 50 i posti di lavoro garantiti complessivamente, di questi 20-25 sono le figure fisse anche in inverno nel ristorante.

"Viareggio negli ultimi cinque anni ha avuto una grande cambiamento in positivo – sottolinea Caponi, originario di Pontedera e con un’azienda nel settore dell’arredamento – dall’abbandono totale alla rinascita, grazie anche a molti investimenti di persone extra viareggine. La passione per la cucina e il buon gusto mi ha convinto che questa era la piazza giusta per scommettere in modo importante con un locale di livello più alto rispetto alla classica proposta turistica, con una cucina fusion di respiro internazionale e pizze gourmet. Nell’anno del covid la risposta comunque è arrivata, con gli hotel che hanno iniziato a indirizzare i loro clienti da noi; è stato difficile consolidare una squadra di lavoro affidabile e con esperienza proprio perchè la pandemia aveva dirottato personale di sala e di cucina in altri settori come quello della nautica. Sono stati necessari due anni per creare un gruppo affiatato che oggi può garantire un lavoro a pieno ritmo. Ho sempre creduto – prosegue – che la qualità potesse premiare: oggi siamo il locale più ’alto’ della Passeggiata ma il coraggio ci ha premiato, nonostante i prezzi sicuramente più importanti.

La spinta innovatrice ha poi investito il vicino bagno Ermanno che punta ad un’offerta che strizza l’occhio alla movida vacanziera. "Le persone vogliono trovare un posto dove cominciare con l’aperitivo e finire la serata con la cena – racconta Andrea Caponi – e non c’è miglior location della spiaggia. Gli stabilimenti devono offrire servizi aggiuntivi: noi ci impegniamo con cene aziendali, compleanni ed eventi periodici ma anche gli altri bagni dovrebbero fare lo stesso. Ho 90 punti ombra ma la crescente richiesta di tende è sintomatica di una clientela più esigente. Si respira molta positività ed è necessario che il Comune metta in campo anche in inverno gli sforzi che ha dimostrato recentemente: servono più eventi perchè il Carnevale, da solo, non può riuscire a movimentare la lunga stagione fredda"

Francesca Navari