La tre giorni dedicata a Yare

Apre oggi per chiudersi venerdi, l’edizione di Yare (Yachting Aftersales and Refit Experience), evento organizzato da Navigo e dedicato all’industria dei super yacht che riunisce cantieri, comandanti e aziende nel nostro importante distretto nautico, che da solo realizza più di un quarto del fatturato italiano, circa 2 miliardi di euro, con il record di 78 navi da diporto sopra i 24 metri, primo in Italia. Fitto il programma di incontri, conferenze e visite ai cantieri da parte dei cento comandanti di grandi yacht, di cui circa il 70 per cento è di nazionalità estera. Oggi l’arrivo dei partecipanti, protagonisti nel pomeriggio di un tour guidato nei cantieri. Domani il forum The Superyacht Group presenterà i dati e l’andamento del mercato di produzione e refit all’interno de The Superyacht Forum Live Captains Edition, all’Una Hotel di Lido di Camaiore. Venerdi, approfondimenti degli workshop tecnici su sostenibilità, gestione e organizzazione tra cui la presentazione da parte di Water Revolution Foundation del progetto Yeti (Yacht Environmental Transparency Index) dedicato allo sforzo di ridurre la domanda di energia. Molto attesi i “B2C Meet the Captain”, incontri business tra comandanti e imprese. Tra gli eventi collaterali, il Rina Captains’ Awards alla sua terza edizione e il Passerelle Pitch, concorso tra aziende per progetti che hanno creato, lanciato o concepito un’innovazione smart.