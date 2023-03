La Tirreno-Adriatico Tre giorni di eventi aspettando la corsa

Tutto pronto per la tre giorni di eventi "Aspettando la partenza della Tirreno-Adriatico", organizzata dal Consorzio di promozione turistica della Versilia sul Lungomare Europa. Il programma si apre sabato dalle 10 alle 19 con un’esposizione dedicata al mondo delle due ruote, con la partecipazione di Scott Italia. Dalle 10 alle 17 inoltre spazio a "Cresco Sicuro", prove pratiche per ragazzi a cura di Aci Lucca in sinergia con la municipale di Camaiore, e al gioco del tappino con una pista allestita dall’associazione Tappino Tour. Alle 15, in piazza Principe Umberto, talk show dal titolo "Bici & Sicurezza" con il sindaco Marcello Pierucci, l’assessore allo sport Luca Mecchi, il presidente del Consorzio di promozione Carlo Alberto Carrai e interventi di Paolo Bianchini (Scott Italia), Luca Benassi (Misericordia di Capezzano), Emanuele Lari (Freedom Bike), Roberto Puccinelli (Cicli Tarducci), Federico Angeli e Teodros Talini (fondazione Talini ‘Ancora in viaggio’), Claudio Barsuglia (Municipale di Camaiore), Fabrizio Paolicchi (istruttore della Municipale camaiorese), e l’assessore regionale Stefano Baccelli. Modera Gabriele Pezzaglia. Domenica si riparte con esposizione di bici (10-19) e Tappino Tour (10-17). Alle 10 parte "La Vinaria #InVersilia", pedalata storica sul Lungomare a cura del Cicli Carube. Alle 15 in piazza Umberto sarà presentata la "Ciclo Classica Puccini" con Luigi Viani; alle 15,30 spazio agli itinerari bike in Versilia a cura dell’Ambito Turistico, alle 16 intervento del presidente provinciale Fci Pierluigi Castellani e alle 16,30 "Fuori corsa" con Roberto Sardelli. Lunedì, infine, occhi sulla strada per l’arrivo degli atleti: alle 10 juniores, alle 11 la prima tappa.