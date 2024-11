La tintarella di autunno

Anche ieri, come nella giornata di venerdì d’Ognissanti, Viareggio e la Versilia sono stati presi d’assalto da turisti arrivati da ogni parte della Toscana e non solo. In tanti, approfittando delle temperature ancora calde della mattinata e del primo pomeriggio, sono andati in spiaggia, con i più audaci che non hanno esitato a godersi la tintarella d’autunno inoltrato. Gruppi di ragazzi giocavano a pallone o pallavolo e qualcuno è rimasto in costume sdraiato sul telo da mare. I più coraggiosi ne hanno approfittato per un tuffo al mare, forse l’ultimo della stagione.