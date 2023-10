La terra ferita dal rogo: "Più forti della pioggia"

Hanno retto senza creare particolari disagi i corsi d’acqua della Versilia monitorati dal Consorzio Toscana Nord, impegnato costantemente nella manutenzione del reticolo idraulico di competenza. Dopo la bomba d’acqua di mercoledì scorso, in cui si è riversata su tutta la zona della Versilia un’importante quantità di pioggia, canali e torrenti hanno infatti drenato efficacemente l’acqua caduta al suolo, mentre alcuni problemi si sono verificati nelle aree urbane. "I disagi diffusi nel territorio sono dovuti alla forte impermeabilizzazione del suolo che, nelle zone urbane, non è in grado di assorbire l’acqua – ha commentato il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi –; tale compito deve essere svolto dal reticolo di drenaggio urbano delle acque chiare, non di competenza del Consorzio, che però non è in grado di smaltire carichi così elevati. Purtroppo l’eccezionalità sta diventando una norma e la manutenzione dei corsi d’acqua diventa più che mai fondamentale".

La preoccupazione principale del Consorzio e del comune di Massarosa era la risposta dei rii attraversati dall’incendio del luglio del 2022 a una pioggia di una certa intensità. Questo è stato il primo “collaudo” significativo. Le opere realizzata hanno permesso di contenere gli effetti della perturbazione senza che si siano evidenziate difficoltà. A fare un plauso all’ente anche Fabio Zinzio, assessore alla protezione civile del Comune che ha riconosciuto al Consorzio il merito di aver effettuato importanti interventi di salvaguardia del territorio. In Versilia, infatti, come in tutto il comprensorio, non si sono verificate tracimazioni di rilievo, né rotture arginali.