La tendostruttura sarà di dimensioni minori Attesi fondi regionali

L’amministrazione comunale va a diritto con l’idea di realizzare la tendostruttura polifunzionale in via Catene al Marzocchino. La giunta ha infatti approvato il progetto definitivo e domani, ultimo giorno utile, parteciperà al bando indetto dalla Regione che prevede contributi per "promuovere e sostenere investimenti finalizzati al miglioramento ed alla qualificazione del sistema di impianti e di spazi sportivi pubblici destinati alle attività motorio sportive. Rispetto a quanto concepito inizialmente, il progetto sarà ridotto nelle dimensioni di estensione dell’opera e rivisto nella sua tipologia rispetto allo studio di fattibilità approvato per una tendostruttura polivalente così da rispondere alle attese delle realtà sportive presenti nel territorio, da realizzarsi sempre sul terreno di proprietà comunale in via Catene al posto dell’attuale campetto da gioco all’aperto.