La telemedicina sta per arrivare in montagna

Anche il comune di Stazzema sarà coinvolto nel progetto della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa che ha come fine il miglioramento dei servizi sanitari, sociali e socio-sanitari, nei comuni montani della Provincia di Lucca. Un potenziamento che verrà sviluppato in via sperimentale e con il supporto della tecnologia, come la telemedicina, che si tratta dell’assistenza e il monitoraggio dei pazienti a distanza. Si tratta del Proximity Care, un progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca con un investimento pari a 5 milioni di euro, tra 2022 e il 2026. "Ringraziamo il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Marcello Bertocchini, per la lungimiranza che ha avuto nei confronti dei territori montani – commenta il sindaco Maurizio Verona – con questa sperimentazione si può disincentivare lo spopolamento della montagna, garantendo i servizi essenziali ai cittadini come l’assistenza sanitaria e di prossimità verso le comunità fragili". Il vicesindaco Alessandro Pelagatti ha incontrato a Stazzema il direttore del distretto zona Versilia dell’Asl Alessandro Campani, con il quale ha discusso su come procedere per arrivare all’attivazione dei primi servizi di telemedicina sul territorio e del potenziamento del distretto Asl di Pontestazzemese. A gennaio ci sarà un primo tavolo operativo che coinvolgerà anche i ricercatori della Scuola superiore universitaria Sant’Anna di Pisa, oltre che l’Asl Toscana Nord-Ovest e gli altri Comuni coinvolti dal Proximity Care. Infatti a Stazzema, le tecnologie che verranno assunte sul territorio e nel distretto Asl di Pontestazzemese per favorire questa strategia sanitaria saranno decise nel corso dello sviluppo del progetto e soprattutto in base ad un’indagine che intercetti i bisogni prioritari della comunità.