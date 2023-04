La targa di Amadei in pessimo stato. Appello Psi: "Va sistemata"

Scolorita e non più degna di rappresentare uno dei padri costituenti della Repubblica italiana. A versare in pessimo stato è la targa in onore a Leonetto Amadei, nella piazzetta all’ingresso del pontile di Tonfano che porta il nome dello storico esponente socialista (nella foto l’intitolazione avvenuta nel gennaio 2014 con l’allora sindaco Domenico Lombardi) nato a Seravezza e scomparso nel novembre ’97 a Marina di Pietrasanta all’età di 86 anni. "Il giorno della cerimonia – scrive Gabriele Martinelli del Partito socialista italiano – venne ricordata la vita e l’impegno politico e sociale di Amadei. Per volontà del circolo ’Fratelli Rosselli’ di Pietrasanta fu eretta una targa che attualmente è tutta scolorita e poco visibile ai cittadini . I dirigenti della Federazione provinciale del Psi dopo aver verificato la situazione chiedono che venga risistemata facendo in modo che l’autorevole nome e cognome di Leonetto Amadei ritorni ad essere ben visibile a tutta la cittadinanza".