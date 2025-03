La "Sviluppo" assume. Sta per liberarsi un posto nell’area amministrativa

È di nuovo tempo di assunzioni alla "Pietrasanta Sviluppo". Non solo per motivi legati all’imminente bella stagione, vedi l’impiego aggiuntivo di ausiliari del traffico e di personale al bagno "Pietrasanta", ma soprattutto per la necessità di rimpiazzare lo storico responsabile amministrativo Andrea Biagi, il quale entro fine anno andrà in pensione. Gli ultimi 15 anni di servizio li ha trascorsi in seno alla multiservizi del Comune, società che oltre a lui vede la presenza in ufficio di altre due impiegate. Il bando per assumere un nuovo responsabile è uscito in questi giorni, con la scadenza delle domande (unicamente sul sito della "Sviluppo") fissata il 26 marzo. "Prima verrà fatta una selezione dei curriculum pervenuti – spiega l’amministratore unico Pietro Bertagna – a cui seguiranno la prova scritta e quella orale. Il prescelto o prescelta entrerà in organico al massimo in estate, inizialmente a tempo determinato con un anno di prova, e verrà affiancato da Biagi fino al termine del 2025. Trascorso l’anno di prova è previsto che il contratto possa essere trasformato a tempo indeterminato".

Passando ai contenuti del bando, il responsabile amministrativo percepirà una retribuzione annua lorda di 35mila euro e dovrà occuparsi di vari ambiti che vanno dalla gestione della contabilità fino ai bilanci. Tra i requisiti è richiesta la conoscenza dei principali prodotti informatici e della lingua inglese, la laurea triennale o magistrale in scienze dell’economia e un’esperienza professionale di almeno 3 anni in posizioni analoghe all’interno di aziende partecipate da enti pubblici o aziende private, o di enti pubblici. Per la "Sviluppo" si tratta della seconda assunzione in pochi mesi visto che a gennaio sono entrate, dopo apposito bando, tre persone addette alle mense scolastiche, portando il totale a 35 unità. "I prossimi arrivi – conclude Bertagna – saranno innanzitutto gli ausiliari del traffico. Attualmente ne stanno lavorando quattro più uno impiegato alle mense in inverno e come ausiliare in estate. A questi cinque ne aggiungeremo un altro stagionale tramite società di lavoro interinale. La stessa cosa avverrà con il bagno ’Pietrasanta’, dove oltre al bagnino fisso è prevista l’assunzione di altri 4 dipendenti stagionali tra bagnini e aiuto-bagnini".

Daniele Masseglia