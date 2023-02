La “Sviluppo“ assume 4 ausiliari del traffico

di Daniele Masseglia

Dopo aver assunto il mese scoso due persone al centro cottura di Strettoia, la “Pietrasanta Sviluppo“ porta avanti il piano assunzioni rinfoltendo il servizio degli ausiliari del traffico. Saranno quattro i “vigilini“ da inserire in organico come prevede il bando emesso nei giorni scorsi, con il termine fissato alle ore 12 del 15 marzo. I prescelti entreranno in servizio intorno a maggio-giugno, dopo un corso di formazione di 30 ore, con un contratto a tempo determinato della durata massima di 12 mesi e con un monte ore settimanale variabile a seconda del periodo dell’anno. Una svolta scaduto, la multiservizi del Comune valuterà la possibile trasformazione in contratto a tempo indeterminato.

Attualmente gli ausiliari in forza alla “Sviluppo“ sono solamente due, con la graduatoria azzerata. Con i quattro in arrivo l’organico è destinato a crescere: se al 31 dicembre 2022 complessivamente erano in servizio 39 dipendenti più 6 interinali, prima dell’estate la cifra salirà a 46 dipendenti più i 4 ausiliari da assumere a breve. "Dal 2020, quando sono stato nominato, fino ad oggi – spiega l’amministratore unico Pietro Bertagna – abbiamo effettuato 7 assunzioni a tempo indeterminato. La nostra società, non potendo permettersi di chiudere in perdita, cerca sempre di mantenere in organico, ben solido, il personale che lavora da tanti anni, integrandolo con persone che hanno lo stesso spirito. L’obiettivo è creare un gruppo di lavoro sempre più coeso e quindi efficiente, assicurando a tutti loro un senso di appartenenza alla ’Sviluppo’ e quindi di tranquillità. Da parte nostra ci impegnamo ad assicurare un fatturato che consenta di assumere". Il bando è disponibile sul sito della multiservizi.