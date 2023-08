La stoccata dell’Ugl "Assunzioni a vanvera"

Pochi operai, troppe telecamere a discapito dei vigili urbani, uffici ingestibili. E un piano assunzioni, come quello varato dall’amministrazione comunale, che non risponde alle esigenze del territorio. È un intervento tranchant quello di Giuseppe Casula, agente di polizia municipale e referente dell’Ugl, che nonostante sia un sindacato di destra non si fa problemi ad attaccare una giunta di egual colore. "Un piano fatto a vanvera – dice – che non tiene conto delle necessità reali della struttura comunale in merito ai servizi che costituzionalmente l’ente deve fornire ai cittadini. Vedi il settore operaio, fondamentale per affrontare emergenze come buche o alberi da tagliare senza dover aspettare ogni volta tempi biblici. Un settore ridotto ormai a due o tre persone: quando mesi fa il temporale mandò in tilt le pompe allagando il sottopasso al ’115’ siamo rimasti 4 ore a regolare il traffico perché mancavano operai ed elettricisti".

Casula snocciola un po’ di numeri: dai dipendenti comunali che da 300 sono passati agli attuali 170, fino ai vigili che vent’anni fa erano a quota 50 mentre ora a malapena raggiungono la trentina. "Che servizi vogliamo dare al cittadino? È una scelta politica: per garantire su sicurezza e legalità bisogna investire sul personale e non sulle telecamere. Quindi dico che 30 agenti vanno bene se bastano due passaggi sul territorio così di facciata – conclude – mentre sono pochi se vogliamo un controllo capillare. Ed essendo in pochi andrebbe limitata l’acccessibilità agli uffici comunali. Ci vorrebbe un front-office, stile Gaia, collegato con gli uffici per le richieste di informazioni su modelli e pratiche, facendo passare solo le persone con pratiche già istruite. Altrimenti è il caos".

d.m.