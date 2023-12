La stagione dei controlli . Vigilanti anche in spiaggia: "Disponibili a collaborare per una città più sicura"

Parlare di una città “fuori controllo“ "è decisamente eccessivo", ma "è evidente che stiamo assistendo ad un progressivo aumento degli episodi di microcriminalità che minacciano la serenità della Passeggiata". Nelle notti d’estate l’assalto ai bagni, tra furti e vandalismi; d’inverno alle vetrine dei negozi, tra piccoli colpi nei locali e boutique svaligiate. Un segnale che secondo il presidente dell’associazione balneari Tommaso Magnani (foto) "non può essere trascurato, ma deve essere affrontato. Perché Viareggio – spiega – vive di un turismo familiare, e la sicurezza è una valore fondamentale per l’immagine della città".

Per questo con i colleghi balneari, Magnani sta cercando di organizzare per l’inizio della stagione un servizio di sorveglianza privata della spiaggia. "Un progetto che come consorzio – ricorda – già in passato abbiamo provato a far decollare, ma senza riuscirci". Al momento hanno aderito circa la metà degli stabilimenti; "Quindi abbiamo ancora molto da strada da fare e tanto da lavorare. Ma valutando diversi preventivi che ci hanno fornito le agenzie di sicurezza – aggiunge – stiamo cercando di trovare quello che possa essere, oltre che efficace, anche economicamente più vantaggioso, in modo da poter coinvolgere più attività. Perché ovviamente più imprese contribuiscono e più il costo del servizio diventa sostenibile". E in quest’ottica, dunque per razionalizzare gli sforzi, I balneari si sono confrontati con gli esercenti della Passeggiata, e con gli albergatori che, a loro volta, stanno studiando una forma di controllo privato del lungomare: "Un confronto positivo, nato per cercare di ottimizzare il servizio senza creare sovrapposizioni".

Mentre il Centro commerciale naturale della Passeggiata, insieme a Confcommercio, proprio questi giorni ha ribadito la necessità di un contributo economico del Comune per dare corpo al progetto di vigilanza – "Come già avviene in altre città, penso a Firenze o per rimanere in Versilia a Forte dei Marmi, dove le amministrazioni partecipano alle spese per garantire la sicurezza dei centri" ha ricordato proprio qualche giorno fa Piero Bertolani –, i balneari sono disponibili ad autofinanziare completamente i controlli privati in spiaggia e negli stabilimenti.

"Non chiediamo un sostegno economico al Comune" chiarisce Magnani. "Ma proprio in ragione di ciò che sta accadendo lungo la Passeggiata, e che è accaduto anche quest’estate, chiediamo alle Forze dell’Ordine un potenziamento dei controlli. Un pattugliamento capillare del lungomare, e nella zona del Molo, per disincentivare i malintenzionati". E al sindaco Giorgio Del Ghingaro il presidente dei balneari chiede di farsi interprete di questa richiesta con la Prefettura e la Questura. "Quando un territorio è presidiato, controllato, vissuto, i malintenzionati piano piano lo abbandonano. Questo significa che l’investimento che facciamo oggi, proprio per liberare la città da chi ha cattive intenzione, ci consentirà di risparmiare in futuro. Questo – conclude il presidente dei balneari – è un dato dimostrato".