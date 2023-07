La staffetta podistica Percorsi circa 240 km

Edizione speciale nei giorni scorsi per la Staffetta Podistica organizzata dall’Atletica Massarosa – Amici della marcia, che quest’anno ha raggiunto il traguardo dei 40 anni. Ventidue podisti, accompagnati nella fase iniziale da un gruppo di ciclisti dell’associazione ‘Ancora in viaggio Diabetes no limits’, divisi in due gruppi hanno percorso 245 chilometri per raggiungere San Leo, dove sono stati accolti dal sindaco. Una menzione speciale ai tre che erano presenti già nel 1980 e che hanno preso parte anche a questa edizione: Silvano Pannocchia, Renzo Innocenti e Gabriele Volpe. Assieme a loro, si sono cimentati in questa edizione speciale Pierluigi Albiani, Alessandro Zompa, Gianluca Luisotti, Thomas Bruno, Andrea Lazzari, Andrea Gragnani, Edoardo Francesconi, Gabriele Martinelli, Massimo Pizzi, Simone Bonuccelli, Francesco Pintori, Manuel Meucci, Massimo Meucci, Gabriele Vita, Martin Checchi, Alessandro Baldi e Nicolò Bertagni.