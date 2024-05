La spiaggia trasformata in palasport. Sfida sul mare con i miti del basket. Una grande vetrina promozionale

Metti un po’ di salmastro e, magari, una bella giornata di sole che non guasta mai. Poi aggiungi un campo e un pallone (nello specifico da basket) e avrai la giornata perfetta di sport e relax in riva al mare. È quello che accadrà a Viareggio sabato in un’occasione della sfida fra la nazionale degli artisti e un All Star della Toscana che si giocherà in un palasport all’aperto che sarà allestito sulla spiaggia tra il bar Galliano e il Principino. Sarà una lunga giornata di sport, cultura e divertimento che avrà in Dan Peterson – ex grande allenatore pluriscudettato, nonché inimitabile voce di telecronista – un padrino di eccezione. Sabato attorno alle 17 il mitico Dan Peterson racconterà la sua lunga storia di vita (oggi ha 88 anni) legata al basket. Ricordi, aneddoti, curiosità che questo autentico mito del nostro basket condividerà con quanti vorranno approfondire la sua conoscenza o per quanti, pensiamo ai giovanissimi, potranno invece incontrarlo per la prima volta.

Il campus del Principino aprirà i battenti attorno a mezzogiorno di sabato per dare l’occasione alle società della zona, ai ragazzi, ma anche ai turisti di cimentarsi in partitelle cinque contro cinque. La partita vera e propria comincerà invece alle 17,30, alla fine, musica e intrattenimento fino a mezzanotte con i dj e gli animatori di radio Bruno.

"Il nostro obiettivo – ha detto l’organizzatore dell’evento Simone Barazzotto – è quello di far conoscere e promuovere il basket. E ci fa piacere farlo insieme a una leggenda di questo sport come Dan Peterson. Coinvolgeremo le società del territorio e siamo convinti che lo scenario offerto dalla spiaggia di Viareggio nella zona del Principe di Piemonte sia la vetrina più bella che potevamo avere".

Fra i partner dell’iniziativa, oltre all’hotel Esplanade che ospita gli atleti, anche il comune di Viareggio. "Abbiamo accolto l’invito – ha detto l’assessore allo sport Rodolfo Salemi con molto piacere. Questa manifestazione si aggiunge a quella che faremo noi a luglio di street ball e che portiamo avanti da quattro anni con Jack Galanda e la nostra Ambra Sinagra. Queste manifestazioni portano ricchezza nell’immediato, ma sono anche un fondamentale volano promozionale della nostra terra".

Fra i protagonisti della partita avremo con la nazionale artisti: Antonello Riva (miglior marcatore italiano nella storia), Marco Bonini (attore), Mino Taveri (giornalista), Jack Galanda (altro grande ex giocatore). Nell’altra squadra una selezione di giocatori di Montecatini, Pistoia e Livorno con cui giocherà anche il viareggino Marco Sodini.

Paolo Di Grazia