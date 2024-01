La Spa lancia l’eco-lusso. Novità sul fronte dei servizi

La nuova Egoista Spa dell’Hotel Principe lancia la sfida del lusso...ecologico. La ristrutturazione degli spazi è stata infatti messa in atto secondo i più moderni standard eco firnedly: l’integrazione della tecnologia non solo migliora l’esperienza degli ospiti, ma riduce anche al minimo il consumo energetico. Una spa è di per sé energivora, poiché ci sono aspetti legati al consumo energetico che non possono essere modifcati, ma è possibile intervenire su altri fattori per raggiungere quello che possiamo definire “Benessere Sostenibile”, collegando tradizione e innovazione. Le porte a chiusura automatca e un sofware di gestone dell’energia impediscono inutili perdite di vapore mantenendo una temperatura costante e ottimizzando i consumi, con un risparmio energetico stimato del 20%. Inoltre, il sofware installato permette una gestione completa della spa attraverso un dispositvo di gestone remota, garantendo che l’apparecchiatura funzioni con molta meno energia di quella massima disponibile.