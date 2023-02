La Sovrintendenza valuterà danni alle opere

"La ditta incaricata di ripulire le opere in piazza Carducci aveva le necessarie certificazioni?". Giacomo Genovesi, capogruppo di Creare Futuro, chiede garanzie sull’intervento effettuato

all’opera di Cornelio Palmerini e alla Fontana dei Puttini in piazza Carducci: secondo l’opposizione infatti l’utilizzo di idropulitrici avrebbe portato anche possibili danni alle sculture. E il soprintendente si sarebbe già attivato per avere delucidazioni sulla procedura richiesta dall’amministrazione comunale. "E’ grave ciò che accade a Seravezza riguardo alla pulizia delle statue – comincia Genovesi – ci siamo da subito attivati a fianco delle numerose segnalazioni di cittadini e del gruppo politico di Seravezza Progressista per capire come siano andate realmente le cose. Abbiamo fatto un accesso agli atti per avere tutta la documentazione sull’affidamento alla ditta che ha eseguito la cosiddetta ripulitura delle statue. Vogliamo sapere quali siano le certificazioni dell’azienda scelta in merito al restauro di opere sottoposte a vincolo di tutela, come la fontana dei putti o il monumento ai caduti, e se sia stato rispettato il progetto presentato alla Soprintendenza, se siano stati contattati i restauratori competenti e soprattutto rispettate le eventuali prescrizioni".

"Crediamo sia l’ennesimo grave pasticcio dell’amministrazione che finirà con uno scaricabarile sulla parte amministrativa e tecnica del Comune. Su questo tema vogliamo andare fino in fondo e abbiamo inviato segnalazione direttamente alla Soprintendenza di Lucca affinchè valuti l’accaduto. Se venisse verificato ciò che in molti pensano, cioè che le statue sono state danneggiate a seguito dell’intervento inesperto dell’amministrazione comunale, sarebbe un doppio sfregio alla storia di Seravezza, al suo patrimonio storico – culturale e ai suoi cittadini che vedono gettati soldi pubblici per rovinare beni sottoposti a tutela. Ringrazio il Soprintendente e il Responsabile patrimonio storico artistico che, celermente dopo la nostra segnalazione e quella di altri cittadini mossi da preoccupazione, si sono prontamente attivati per avere i giusti chiarimenti".

Francesca Navari