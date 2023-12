La solidarietà a cinque stelle. Regalo del Principe di Piemonte 600 pasti ’stellati’ per le famiglie

Un Natale ‘a due stelle’ per tante famiglie versiliesi in difficoltà. Per il quinto anno consecutivo il Grand hotel Principe di Piemonte di Viareggio e’ protagonista di un progetto di solidarietà grazie alla volontà della proprietà, il gruppo Nesti, che donerà quasi 600 pasti solidali: lo chef pluristellato Giuseppe Mancino de Il Piccolo Principe, la mattina di Natale consegnerà 580 pasti (quindi 30 in più rispetto al 2022, segno purtroppo di un crescente bisogno) ad associazioni di volontariato che si faranno carico della distribuzione dei pacchi su tutto il territorio in modo da assicurare una tempestiva consegna per il pranzo. A coordinare la logistica Carlo Ambrosini, volontario Caritas, mentre il trasporto dei pasti nei punti di distribuzione sara’ effettuato dalla Misericordia per il territorio di Camaiore e dalla Croce Verde per le altre zone. Uno sforzo più importante in questo 2023 visto che l’albergo avrà la brigata impegnata a pieno regime per il pranzo di Natale all’interno della struttura. Riguardo la distribuzione dei pacchi, 130 pasti sono destinati al comune di Camaiore, 100 a Forte dei Marmi, Seravezza e Stazzema, 77 a Massarosa e 273 a Viareggio (compresi i 25 pasti per l’Istituto De Sortis e 50 per la mensa dei poveri).

Ma non e’ tutto sul fronte della solidarietà, dopo la mattinata davvero speciale trascorsa dai ragazzi di Aipd Versilia. La proprietà del Grand hotel Principe di Piemonte ha infatti voluto manifestare la propria vicinanza alle attività dell’associazione italiana persone down regalando una colazione nello scenografico salone delle feste. I ragazzi, accompagnati dalla presidente Angela Bertacchi e dalle operatrici, sono stati accolti dal personale e dallo chef Mancino in un clima di festa e divertimento. E sono stati proprio loro a consegnare al direttore del Grand hotel, Max Venturelli, dei disegni ispirati al mare che saranno riprodotti sulle pennellature esterne del cantiere allestito al vicino hotel Excelsior. Sensibile alle problematiche di Aipd Versilia, impegnata nella realizzazione del centro polifunzionale Dopo di noi nel terreno adiacente la Misericordia di Lido (il cantiere al momento e’ fermo per mancanza di risorse), il Gruppo Nesti ha garantito un sostegno triennale per la costruzione della nuova struttura sociale, un gesto che vuole rappresentare uno stimolo per gli imprenditori locali affinchè il progetto possa velocemente riprendere e trovare una sua conclusione.