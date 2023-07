La soddisfazione del sindaco Pierucci "La tassa di soggiorno? Non è in agenda"

CAMAIORE

Soddisfazione ed orgoglio per il sindaco Marcello Pierucci che non tralascia i meriti del predecessore Alessandro Del Dotto mentre elenca i successi de La Prima Estate. "Una bella storia – esordisce Pierucci – davvero una bella storia". All’idea di Mimmo D’Alessandro di pensare alla tassa di soggiorno per Camaiore, il primo cittadino nicchia e rinvia la palla al futuro e alla sua maggioranza. "La seconda edizione de La Prima Estate, conclusasi la scorsa domenica con lo straordinario concerto di Lana Del Rey, esclusiva italiana dell’artista, ci riconsegna un Festival che sta bruciando tutte le tappe – afferma con soddisfazione Pierucci –. In soli due anni abbiamo creato un nuovo volano turistico e promozionale per Lido di Camaiore e per la Versilia, capace di parlare al mondo musicale in tutte le sue sfaccettature, tanto al pubblico più ampio quanto a quello di nicchia. I numeri parlano chiaro: oltre 50mila presenze – ¾ dei biglietti venduti fuori dalla Toscana e un grandissimo 8% all’estero, inimmaginabile fino a due anni fa con un notevole ritorno economico per imprenditoria e commercio del territorio, una risonanza mediatica a livello mondiale che mancava da tempo". L’entusiasmo si legge anche negli occhi del vicesindaco Andrea Favilla e del delegato Gabriele Baldaccini: un entusiasmo che ha contagiato anche gli artisti. "Adesso, a Lido e a tutta la nostra Camaiore, il dovere di prendere consapevolezza del ruolo che dovremmo rivestire in futuro e che, con questo straordinario evento, abbiamo il dovere di sfruttare a pieno – chiude il sindaco – essere il faro del futuro del turismo della Versilia, tracciando un percorso di crescita che pone le sue basi su un passato leggendario ma che sta spiccando le ali verso un luminosissimo futuro".

Sull’obolo per il soggiorno oramai diffuso quasi ovunque e proposto da D’Alessandro aggiunge: "Non fa parte del mio programma elettorale – afferma – certamente se non vorremo tagliare fondi alla cultura e al turismo dovremo pensare ad ulteriori entrate: se dovessi peraltro intraprendere questa strada, lo farei solo con il consenso di tutte le forze politiche che mi hanno appoggiato".

Isabella Piaceri