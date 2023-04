La società iCare presenta i conti Nel 2022 oltre 700mila euro di utile E già pianifica il fronte del Porto

di Martina Del Chicca

iCARE presenta il bilancio 2022 con un utile netto pari a 713.355 euro ed una liquidità di oltre 3milioni di euro che ha permesso nuovi investimenti per il territorio con servizi sempre più capillari per i cittadini. Il valore della produzione dell’esercizio 2022 è di 23.906.211 euro, +8,11% rispetto al 2021. Risultati che confermano e consolidano le ottime performance economiche e finanziarie conseguite dalla società negli ultimi anni.

Ad iCARE è affidata, per conto del Comune di Viareggio, la gestione dei servizi all’Infanzia, refezione scolastica, le farmacie comunali, servizi socio assistenziali, la gestione della RSA Tabarracci, servizi cimiteriali e, da ultimo, il porto turistico. L’integrazione e l’interazione tra queste attività crea valore e un importante ritorno per tutta la città sotto forma di servizi per le persone. La società inoltre, ormai da qualche anno, è indirizzata in senso generale verso lo sviluppo sostenibile e la salvaguardia dell’ambiente, orientandosi verso l’osservanza di criteri “ESG (Environmental, Social and Governance)”: dal 2019 predispone e redige annualmente un proprio Bilancio Sociale, scaricabile dal proprio sito internet, che costituisce uno strumento misurabile di rendicontazione e analisi delle ricadute aziendali sulla comunità.

"La società iCARE è la multiservizi del Comune di Viareggio – commenta il sindaco Giorgio Del Ghingaro – e rappresenta un patrimonio importante per la città in grado di generare valore economico e sociale, soprattutto in termini di presidio del territorio, di crescita delle politiche e dei servizi di welfare. Le attività descritte nel bilancio e i risultati conseguiti ci consentono di fare previsioni per il futuro assolutamente positive, a vantaggio di tutta la comunità".

"Un risultato conferma e consolida le ottime performance economiche e finanziarie conseguite dalla Società negli ultimi anni – sottolinea il presidente di iCARE Moreno Pagnini –. L’azienda è riuscita, con impegno e con spirito di servizio, a rispettare gli obiettivi prefissati, dando forza ed esaltando il concetto del “circolo virtuoso” in favore di tutta la comunità. Un particolare ringraziamento al sindaco, all’amministrazione comunale di Viareggio, ai miei consiglieri e a tutti i dipendenti della società, per aver sempre portato avanti le proprie attività con responsabilità, impegno e spirito di servizio".

Inizia la seconda fase dei lavori all’approdo della Madonnina: si parla di lavori di consolidamento ma soprattutto di sviluppo dell’approdo per un investimento totale di 5milioni e 600mila euro. Verrà sistemato un nuovo camminamento, aggiornata e implementata la parte dei servizi ai diportisti con una lounge moderna e all’avanguardia, ma soprattutto realizzato il pontile 9. "Un intervento infrastrutturale importante – conclude il sindaco Del Ghingaro – che abbiamo potuto progettare e che realizzeremo grazie a un bilancio solido del Comune come delle sue partecipate. Una delle più rilevanti opere pubbliche della città, sia per l’investimento previsto sia soprattutto per il valore simbolico che riveste. Abbiamo ricomprato il porto, messo ordine nelle concessioni come nei bilanci. Fra qualche anno, l’approdo della Madonnina sarà uno dei più belli, inclusivi e moderni del Mediterraneo".