La sinistra boccia Dinelli e lei getta la spugna

di Daniele Masseglia

È una mossa che mette sul piatto due possibili scenari: rafforzare la coalizione o aprire la strada a percorsi separati. Claudia Dinelli, quota Pd, ha ritirato la propria disponibilità a candidarsi a sindaco alle amministrative del 14-15 maggio, data stabilita giovedì sera dal Consiglio dei ministri. Il motivo è la proposta avanzata da Sinistra per Pietrasanta (Prc-Pci) di convergere su Lorenzo Borzonasca, capogruppo di “Insieme per Pietrasanta“. Dinelli, annusando forse che il collega potrebbe mettere d’accordo tutti, gli ha passato il testimone, con Borzonasca che si è preso alcuni giorni per le opportune valutazioni. Tutto dipenderà da lui: o accetterà di rappresentare il centrosinistra o declinerà l’invito e a quel punto Dinelli potrebbe scendere di nuovo in campo con il sostegno del Pd e di chi vorrà formare la squadra.

"Il 30 dicembre – spiega Dinelli – in sede di segreteria di partito mi è stata chiesta la disponibilità a candidarmi. Ho accettato, avendo in mente ciò che volevo per Pietrasanta: un progetto fresco, nuovo, giovane che portasse avanti i temi più importanti quali ambiente, tutela del cittadino, lotta alle disuguaglianze, partecipazione e vicinanza ai problemi della gente. Un progetto alternativo che ribaltasse l’ordine delle priorità, mettendo al primo posto la vita delle persone, il lavoro, l’occupazione, l’interesse collettivo invece che quello di pochi, la giustizia al posto dei privilegi, il rispetto del verde e dell’ambiente invece del saccheggio del territorio. Una visione nuova, con un nuovo metodo e nuovi volti. Tutto questo senza la minima intenzione di essere una donna sola al comando, ma con un gruppo inclusivo, in modo che tutti si sentissero attivi, utili e ascoltati". Ma la proposta di Sinistra per Pietrasanta pro-Borzonasca ha mandato all’aria i piani di Dinelli: "Nonostante l’appoggio della maggioranza del direttivo Pd e di esponenti civici e forze politiche che hanno partecipato al tavolo di trattative con la coalizione, ho deciso di ritirare la mia disponibilità, certa che Borzonasca incarni gli stessi principi e la stessa volontà di rinnovamento. Anche Lorenzo ha capacità d’ascolto e condivide una politica fondata sulla trasparenza e sulla comunità. Per questo appoggio la sua candidatura a sindaco: la sinistra potrà avere l’occasione giusta per vincere".