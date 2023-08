La seravezzina Giada Pieraccini eletta Miss Rocchetta Bellezza

Dopo sette vittorie in altrettante selezioni e il terzo posto alla semifinale regionale di Chiesina Uzzanese, Giada Pieraccini si aggiudica un altro titolo. Una fascia di prestigio che le consente di diritto di arrivare alle pre-finali nazionali di Miss Italia. Giada è la nuova Miss Rocchetta Bellezza e ha conquistato il successo nella serata andata in scena a Castellina in Chianti (Siena). Giada ha 18 anni e viene da Ripa di di Seravezza. È stata premiata dal sindaco di Castellina in Chianti Marcello Bonechi e del vicesindaco e assessore al turismo di Castellina in Chianti Giuseppe Stiaccini.

Al secondo posto si è classificata Klea Hoxha, 17 anni di Pistoia, al terzo Chiara Helg, 21 anni di Poggibonsi (Siena). Quarto posto per Maria Vittoria Frediani 20 anni di Quarrata (Pistoia), quinta Noemi Farina di Greve in Chianti (Firenze), sesta Marianna Parri, 25 anni di Terricciola (Pisa). La serata è scivolata via molto bene di fronte a un ottimo pubblico che si è molto divertito, ammirando le bellissime concorrenti.