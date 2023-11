La serata di gala del PlM. Acito vince senza appelli . Poi la bella dedica a Giulia

"Dedico questo premio a una persona che non ha potuto realizzare i suoi sogni, a Giulia”. Queste le parole di Monica Acito, giovane autrice napoletana che al suo romanzo di esordio ha già fatto centro. “Uvaspina”, editore Bompiani, vince la trentasentessima edizione del Premio Letterario Massarosa, con un doppio premio, quello della giuria tecnica e quello della giuria popolare. Dal teatro Manzoni di Massarosa, va in scena la cerimonia finale di un premio letterario nato il 12 settembre 1947, appena dopo la Seconda guerra mondiale, e cresciuto nel tempo. Un salto di qualità, come ha ricordato la sindaca Simona Barsotti, fatto soprattutto da quando la manifestazione è sostenuta dalla Fondazione Pomara Scibetta Arte Bellezza e Cultura. Quest’anno, oltre alla presenza al Salone del libro di Torino, il PLM ha avuto l’onore di una presentazione in Senato. Un’edizione ricca, anche di libri, ben 80 sono giunti alla giuria tecnica, presieduta da Giuliano Pasini, che ha ribadito l’assoluta libertà di selezione delle cinque opere prime meritevoli da sottoporre poi alla giuria popolare.

Il delegato alla cultura, Adolfo Del Soldato, è salito sul palco per ricordare un gesto di solidarietà compiuto dal PLM, che ha destinato una parte dei libri della sua biblioteca a quella del paesino di Sant’Agata sul Santerno, distrutta per l’80% dall’alluvione della primavera scorsa. Claudio Sottili presenta la serata con la consueta professionalità, districandosi bene in una scaletta molto ricca.

Oltre agli autori della cinquina, c’è infatti lo spazio musicale affidato alla bella voce di Michela Lombardi e alla tastiera di Andrea Garibaldi, c’è Patrizia Lazzerini che legge le sinossi del libri e ci sono – originalità della manifestazione – gli attori e le attrici della Coquelicot che mettono in scena l’incipit del libri finalisti. Vengono premiati i bambini dalla quarta della primaria al ciclo della scuola media, che hanno partecipato alla sezione del premio a loro riservata: Matilde Pierotti, Lorenzo Puccini, Aurora Della Ragione, Matteo Maffei, Elia Conti. Tra gli autori della cinquina, manca Ada D’Adamo, che aveva già vinto il Premio Strega con il suo “Come d’aria”, scomparsa da pochi mesi, e al suo posto sale Loretta Santini, direttrice della casa editrice Eliot, che la ricorda con parole affettuose. Un’altra autrice scomoparsa è Michela Murgia: la sindaca parla di lei attraverso un video che la ritrae. Il momento clou è quello in cui si contano le schede dei giurati: stacca gli altri, “Unaspina”, romanzo tragico e avvincente, ambientato nel cuore di Napoli, che era piaciuto anche alla giuria tecnica, Monica Acito riceve il premio in denaro e la scultura di Emiliano Filippi dal titolo “Libero”, emblema del PLM.

Chiara Sacchetti