"La sera ci vediamo da Galliano". L’ultima tentazione del Pd

VIAREGGIO

Galeotto fu Galliano. Il locale della Passeggiata, esattamente, una settimana fa ha ospitato un aperitivo tra il sindaco di Firenze, Dario Nardella (in transito da Viareggio prima di raggiungere la Casa del Popolo di Solaio dove aveva in programma una serata per il tesseramento del Pd) e il nostro primo cittadino, Giorgio Del Ghingaro. Mentre, questa sera, ospiterà l’evento promosso dal Pd comunale dedicato al tema “2024, il centenario della morte di Giacomo Puccini. Una risorsa per un nuovo modello turistico di Viareggio e della Versilia: idee e proposte a confronto”. Convegno a cui prenderanno parte Niclo Vitelli (autore del libro “Un bel dì vedremo”"; Francesco Giannerini (presidente Confesercenti Versilia); Roberto Vannozzi (imprenditore); Emiliano Cerri (presidente Silb Fipe Confcommercio); Sandra Lupori (presidente Albergatori Viareggio); Massimo Dinelli (segretario provinciale Filcams CGIL). Tutti coordinati da Filippo Ciucci (segretario PD Viareggio), mentre le conclusioni sono affidate a Federica Maineri della segreteria regionale del PD.

Un bel momento di discussione alla vigilia di un centenario importante. Perché, però, farlo da Galliano e non in una bella sede istituzionale? Il tema lo meriterebbe. O no? E lo stesso vale per l’incontro tra Nardella e Del Ghingaro: perché da Galliano e non in Comune? A chiederselo sono gli stessi iscritti al Pd all’interno di una chat su WhatsApp in cui commentano la recente l’assemblea regionale dello scorso 20 ottobre. Nello scambio di messagi sottolineano che, trattandosi di "un incontro istituzionale come ci è stato riferito andava fatto in Comune". Citano Marco Corsetti che nel suo intervento aveva fatto riferimento all’incontro; e pure il segretario regionale Emiliano Fossi al quale, hanno manifestato "tutto il nostro disappunto in merito alla vicenda". "Ci è stato riferito – prosegue il dialogo – che …si trattava di un incontro “istituzionale” … ed io mi sono permessa di sottolineare (a quel punto) che gli “istituzionali“ devono essere effettuati in sede “istituzionale” …in Municipio… e non in un bar…per un aperitivo!!!".

E che diamine! La forma è sostanza. Così, nella chat, si continua tra l’altro "sottolineando… la mancata comunicazione da parte di Nardella e degli esponenti del Pd …che ne erano a conoscenza… (della richiesta insistente da parte di GDG di un appuntamento a Nardella, come ci è stato riferito) ai dirigenti del partito di Viareggio, ad es: il segretario del PD Viareggio etc … com’era giusto che fosse…anziché venirlo a sapere dalla stampa!!!". Verissimo.

Anche perché, poi Nardella (sempre più lanciato verso una candidatura alle Europee) ha, nientepopodimeno, preso un apertivo con Del Ghingaro che, in via Regia, vedono come il fumo negli occhi. Così, si conclude il dialogo nella chat, "abbiamo ribadito che il Pd …TUTTO … non dovrebbe relazionarsi in quel modo con un Sindaco che “simpatizza”…e dialoga con l’amministrazione di destra… come quella di Lucca…che di recente ha pure negato di intitolare una via al Presidente Sandro Pertini…!!!". Più chiaro di così.