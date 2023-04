La seconda "Prima Estate" Un programma da grande festival

Mancano solo gli ultimi dettagli prima del conto alla rovescia che porterà alla seconda edizione della manifestazione clou dell’estate lidese: "La Prima Estate" torna ad animare il parco di Bussoladomani in versione potenziata, con due fine settimana (16-18 e 23-25 giugno), sei serate e oltre venti ospiti di caratura internazionale.

Il programma prevede quattro artisti a serata. In totale, fanno 24 e ad oggi tutte le caselle sono state occupate tranne una... il nome c’è, ma verrà svelato a sorpresa solo nei prossimi giorni. "La Prima Estate" inizia venerdì 16 con la serata dedicata a rap e hip hop: sul palco Nas, il "Re di New York", e poi Bassi Maestro, che aprirà la serata, e Noyz Narcos. Con loro, il giovane partenopeo Geolier. Sabato 17 sale sul palco il meglio della musica indie con i Bon Iver, re incontrastati del genere. La serata sarà impreziosita dai Kings of Convenience e dai Japanese Breakfast, mentre la serata sarà aperta dal giovane gioiello Guinevere. Domenica 18, il primo fine settimana si chiude con una giornata elettronica ed elettrica. Protagonisti i Bicep con un dj set tra house, techno e world music, e Dardust, pianista italiano tra i più ascoltati al mondo. Da New York arrivano i Nation of Language con il loro mix synth pop e new wave; mentre la poliedrica artista alessandrina Elasi porta sul palco una performance estrosa e multiforme.

Qualche giorno di pausa, e venerdì 23 si riparte all’insegna dell’eclettismo con gli Alt-J e Chat Faker. Accanto a loro i Just Mustard e il sorprendente duo Domi-Jd Beck. Sabato 24 la serata sarà scaldata dalle sonorità funk e soul: dopo un’attesa di cinque anni tornano in Italia i pionieristici Jamiroquai con il loro funk intriso di soul. Atmosfere più mediterranee per i Nu Genea, mentre Studio Murena presenta un brillante mix tra jazz e hip-hop e il polistrumentista Bruno Belissimo propone un’italo-disco squisitamente estiva. Chiusura in bellezza domenica 25 con il set in esclusiva per l’Italia di Metro Boomin, il più importante producer e beatmaker della nuova musica urban. Sul palco anche il giovane rapper BigMama, tra le scoperte più interessanti del panorama italiano degli ultimi anni. Consapevolezza e sperimentazione per Ele A. E c’è ancora uno slot da riempire.

I biglietti per il grande villaggio a due passi dal mare, che unisce l’elettricità del festival al relax della vacanza, sono disponibili sul sito www.laprimaestate.it, su TicketOne e Dice.

RedViar