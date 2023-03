La scuola si fa all’aria aperta Con l’educazione ambientale e la messa a dimora di piante

Educazione ambientale e lo sviluppo di una nuova area verde a Massarosa per la Giornata internazionale delle foreste. Il Comune, assieme al Consorzio, al Wwf e all’associazione Verdelago, ha coinvolto i ragazzi dei due istituti comprensivi nella messa a dimora di alcune piante, con l’obiettivo di sensibilizzare su temi fondamentali come il valore degli alberi, il pericolo della deforestazione e il ruolo delle piante nella limitazione del cambiamento climatico.

"Aumentare gli alberi sui territori che gestiamo, e farlo in collaborazione con le amministrazioni, è uno dei venti obiettivi che abbiamo assunto con la Dichiarazione di emergenza climatica per poter fare la nostra parte contro il riscaldamento globale che affligge il piante – spiega il presidente del Consorzio di Bonifica Ismaele Ridolfi – con effetti che riguardano anche la sicurezza idrogeologica. In soli tre anni siamo riusciti ad abbattere del 40 per cento le emissioni di Co2 del nostro ente e vogliamo arrivare a emissioni zero entro il 2030".

La piantumazione è stata possibile grazie alle piante messe a disposizione dal Consorzio e rientra in un più ampio progetto di creazione di un’area dove impiantare specie vegetali atti a nutrire gli insetti impollinatori. Il progetto, che coinvolge anche il Wwf, rientra all’interno della Via delle Erbe e dei Fiori. "Non solo nuove piante sul territorio – spiega l’assessore all’ambiente Mario Navari – ma una piantumazione che tiene in considerazione il risparmio d’acqua e l’importanza del responsabilizzare i ragazzi nella loro cura. Vediamo prendere forma un progetto che guarda al futuro, all’ambiente e alle nuove generazioni".

